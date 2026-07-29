बाल पोषाहार गबन मामले में बरी आरोपियों को राहत बरकरार
रांची की अपर न्यायायुक्त-5 शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बाल पोषाहार मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट ने विपुल भगत और देवी साहू को बरी किया था। अदालत ने पाया कि सबूत अप्रासंगिक थे, और दोनों मुख्य गवाहों को पेश नहीं किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष की दलील कमजोर पड़ी।
रांची। अपर न्यायायुक्त-5 शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बाल पोषाहार मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा विपुल भगत और देवी साहू को दी गई बरी करने की राहत बरकरार रखी है। आरोप था कि 21 अप्रैल 2017 को सीडीपीओ कार्यालय से 20 बोरा बाल पोषाहार ऑटो से ले जाया जा रहा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन का एक गवाह पक्षद्रोही हो गया, जब्ती गवाह ने जब्ती की पुष्टि नहीं की, जबकि सूचक ने भी यह नहीं देखा कि ऑटो में क्या लादा गया था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मामले के आईओ और ऑटो चालक, जिसके कथन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
दोनों को गवाही के लिए पेश नहीं किया गया।
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