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केंद्र सरकार एचईसी को विशेष पैकेज दे : विनय सिन्हा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि एचईसी के हजारों श्रमिकों को पिछले 20 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एचईसी के आधुनिकीकरण के लिए विशेष पैकेज की मांग की है।

केंद्र सरकार एचईसी को विशेष पैकेज दे : विनय सिन्हा

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एचईसी के हजारों अधिकारियों, इंजीनियरों और कुशल कामगारों को पिछले 20 से अधिक महीनों से वेतन नहीं मिला है। केंद्र सरकार जानबूझकर कामगारों को आर्थिक रूप से तोड़ रही है, ताकि इस बहुमूल्य संस्थान को कौड़ियों के भाव अपने चुनिंदा पूंजीपति मित्रों को बेचा जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। केंद्र सरकार एचईसी का आधुनिकीकरण करने के लिए तुरंत विशेष पैकेज दे।

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