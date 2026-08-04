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सरकार युवाओं के हितों, रोजगार पर गंभीर और संवेदनशील : कांग्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भाजपा प्रवक्ता के बयान का जवाब देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार युवाओं के हितों और रोजगार को लेकर गंभीर है। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के भविष्य की चिंता न करने का आरोप लगाया और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कदमों का समर्थन किया।

सरकार युवाओं के हितों, रोजगार पर गंभीर और संवेदनशील : कांग्रेस

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाईक के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की महागठबंधन सरकार युवाओं के हितों, नौकरी और पारदर्शिता को लेकर पूरी तरह से गंभीर और संवेदनशील है। भाजपा नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली को पारदर्शी बनाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए हेमंत सरकार ने ही सख्त कानून बनाया है।

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भाजपा के राजनीतिकरण का आरोप

लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि भाजपा को न तो छात्रों के भविष्य की चिंता है और न ही युवाओं के रोजगार की। भाजपा केवल छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण कर अपनी सियासी जमीन तलाशने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां कहीं भी किसी तरह की शिकायत या गड़बड़ी की आशंका होती है, सरकार त्वरित जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करती है।

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सीबीआई जांच की मांग

भाजपा द्वारा सीबीआई जांच की मांग पर शाहदेव ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का किस तरह राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है, यह पूरा देश जानता है। राज्य सरकार की अपनी जांच एजेंसियां और फास्ट ट्रैक व्यवस्थाएं पूरी निष्पक्षता से काम करने में सक्षम हैं।

मुख्य प्रश्न

कौन सा संगठन झारखंड की कांग्रेस के महासचिव हैं?
लाल किशोर नाथ शाहदेव झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं।
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