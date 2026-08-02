बालू तस्करी पर राजनीति नहीं, तथ्य रखें मरांडी : ऋषिकेश सिंह

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सह प्रदेश प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बालू और खनिज संसाधनों की चिंता करने से पहले भाजपा को अपने शासनकाल का हिसाब झारखंड की जनता को देना चाहिए। इनके शासन में खनिज संपदा की लूट, अवैध खनन और माफियाओं के बढ़ते प्रभाव की चर्चा पूरे देश में होती रही, आज वही लोग नैतिकता का चोला पहनकर सवाल पूछ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी यह बताएं कि उनके मुख्यमंत्री रहते और उसके बाद भाजपा के लंबे शासनकाल में अवैध खनन और बालू माफियाओं के खिलाफ कितनी निर्णायक कार्रवाई हुई? क्या उस समय नदियों का दोहन नहीं हो रहा था? क्या उस समय राजस्व की क्षति नहीं हो रही थी? भाजपा को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि यदि कहीं भी एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है तो दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी अवैध कारोबार को संरक्षण नहीं दिया जा सकता।