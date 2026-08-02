बालू तस्करी पर राजनीति नहीं, तथ्य रखें मरांडी : ऋषिकेश सिंह
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा को अपने शासन का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने अवैध खनन के मुद्दे पर भाजपा की कथित लापरवाही को उजागर किया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों का समर्थन किया।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सह प्रदेश प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बालू और खनिज संसाधनों की चिंता करने से पहले भाजपा को अपने शासनकाल का हिसाब झारखंड की जनता को देना चाहिए। इनके शासन में खनिज संपदा की लूट, अवैध खनन और माफियाओं के बढ़ते प्रभाव की चर्चा पूरे देश में होती रही, आज वही लोग नैतिकता का चोला पहनकर सवाल पूछ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी यह बताएं कि उनके मुख्यमंत्री रहते और उसके बाद भाजपा के लंबे शासनकाल में अवैध खनन और बालू माफियाओं के खिलाफ कितनी निर्णायक कार्रवाई हुई? क्या उस समय नदियों का दोहन नहीं हो रहा था? क्या उस समय राजस्व की क्षति नहीं हो रही थी? भाजपा को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि यदि कहीं भी एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है तो दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी अवैध कारोबार को संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
अवैध खनन पर गठबंधन सरकार की कार्रवाई रिकॉर्ड स्तर पर
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने कहा कि भाजपा को पहले अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए। आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके कार्यकाल में ही झारखंड में खनिज संसाधनों की सबसे अधिक लूट हुई और अवैध खनन को संरक्षण मिलने के आरोप लगातार लगते रहे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। राज्यभर में समय-समय पर अवैध बालू, पत्थर और कोयला खनन के खिलाफ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाए गए हैं, जिनमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुईं, बड़ी संख्या में वाहन जब्त किए गए और करोड़ों रुपये का जुर्माना व राजस्व वसूला गया। यही कारण है कि अवैध कारोबार करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि एनजीटी के निर्देशों का पालन कराना सरकार की प्राथमिकता है। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो जिला प्रशासन, खनन विभाग और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं और भविष्य में भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी एक-दो घटना के आधार पर पूरे तंत्र पर सवाल उठाना केवल राजनीतिक बयानबाजी है।
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