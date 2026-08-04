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भाजपा के झूठ को जन-जन तक पहुंचाएं : कमलेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड कांग्रेस की मीडिया विभाग की बैठक में भाजपा की सोशल मीडिया रणनीतियों का मुकाबला करने पर चर्चा हुई। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को विपक्ष के झूठे आरोपों का खंडन करने और अपने विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। संगठन का मीडिया विभाग जनता के बीच संवाद स्थापित करने का मुख्य साधन है।

भाजपा के झूठ को जन-जन तक पहुंचाएं : कमलेश

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग की बैठक मंगलवार को कांग्रेस भवन में हुई। बैठक में पार्टी की विचारधारा को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। भाजपा की ओर से सोशल मीडिया का दुरुपयोग और भ्रम फैलाने को रोकने की ठोस रणनीति बनी। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को विपक्ष के झूठे आरोपों का जोरदार खंडन करने और सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के झूठ और कांग्रेस के विचार को जन-जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया।

बैठक का महत्व

बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन की बातों को जनता के बीच पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी संगठन का मीडिया विभाग होता है। देश में जिस तरह भ्रामक प्रचार-प्रसार के सहारे भाजपा द्वारा देश की राजनीति को प्रतिदिन नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है, इस परिस्थिति में उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देश का छात्र-युवा पेपर लीक, आमजन महंगाई और चंदा चोरी, किसान खाद और औजारों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि से परेशान है, लेकिन भाजपा का आईटी सेल और मीडिया विभाग लोगों का ध्यान इससे हटाने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। हमें संवाद के विभिन्न माध्यमों से भाजपा की इस सच्चाई को जनता के सामने रखना है।

मीडिया विभाग का भूमिका

बैठक में प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी, मीडिया संयोजक लालकिशोर नाथ शाहदेव, डॉ. एम तौसीफ, प्रवक्ता सोनाल शांति, गजेंद्र सिंह, उज्ज्वल प्रकाश तिवारी, राजीव नारायण प्रसाद, अख्तर अली, शकील अख्तर, सुनील सिंह, डॉ राजकिशोर राम, पूनम कुमारी, मृदुल राज समेत अन्य मौजूद थे।

संविधान और समिति का आह्वान

मीडिया विभाग के सदस्य संगठन का मुख्य चेहरा : राजेश कच्छप

कांग्रेस विधायक दल उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि मीडिया विभाग के सदस्य संगठन का मुख्य चेहरा होते हैं। संगठन की बातों को जनता के बीच पहुंचाना, किसी मुद्दे पर संगठन का स्पष्ट रुख लोगों के बीच रखना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर अनेक विचार हो सकते हैं, लेकिन मीडिया विभाग का रुख संगठन की धारा तय करता है। इससे पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के बीच संगठन के विचार को पहुंचाया जा सकता है।

संवाद की कमी पर चर्चा

संवाद पहुंचाने की कमी करनी है दूर : सुबोधकांत

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि कांग्रेस लोगों के बीच हमेशा स्पष्ट राय रखती है, लेकिन संवाद के माध्यम से जनता के बीच उसे पहुंचा नहीं पाती। इस कमी को दूर करने की जरूरत है। मीडिया विभाग की वर्तमान टीम के ऊपर यह जिम्मेवारी है कि झारखंड की जनता के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने की मंशा रखने वालों के मंसूबों से जनता को सचेत करते रहे। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय रखने की जिम्मेदारी प्रवक्ताओं पर ही होती है।

प्रश्न-उत्तर

झारखंड कांग्रेस की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
झारखंड कांग्रेस की बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी की विचारधारा को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना था।
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