Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिशोम गुरु संघर्ष, सादगी और स्वाभिमान के थे प्रतीक : कमलेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो ने शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर उन्हें संघर्ष, सादगी और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोरेन का योगदान झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण था और उनका सम्मान केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि झारखंड की संघर्षशील संस्कृति का सम्मान है।

दिशोम गुरु संघर्ष, सादगी और स्वाभिमान के थे प्रतीक : कमलेश

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिशोम गुरु संघर्ष, सादगी और स्वाभिमान के प्रतीक थे। चार अगस्त केवल एक पुण्यतिथि नहीं है, बल्कि झारखंड के लिए आत्ममंथन और संकल्प का दिन है। झारखंड की मिट्टी, जंगल, पहाड़, संस्कृति और यहां के लोगों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। शिबू सोरेन ने कभी राजनीति को सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना। उनके लिए राजनीति समाज परिवर्तन का साधन थी। उन्होंने गांव-गांव जाकर आदिवासियों, किसानों और मजदूरों को संगठित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन की चर्चा शिबू सोरेन के बिना अधूरी है।

ये भी पढ़ें:पहली पुण्यतिथि पर हर जिले में लगेगी दिशोम गुरु की प्रतिमा

उन्होंने अलग झारखंड राज्य की मांग को केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सामाजिक अस्मिता और सम्मान के आंदोलन में बदल दिया। भारत सरकार द्वारा उन्हें लोक सेवा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र के प्रति योगदान की औपचारिक राष्ट्रीय स्वीकृति है। यह सम्मान केवल शिबू सोरेन का नहीं, बल्कि झारखंड की उस संघर्षशील परंपरा का सम्मान है, जिसने लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों के लिए दशकों तक संघर्ष किया। उनकी पुण्यतिथि पर हम सबके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। राजनीति को सेवा का माध्यम बनाएं, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहें, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें और झारखंड की सामाजिक समरसता तथा सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का संकल्प लें।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो कल डिमना से चाकुलिया तक निकालेगा स्मृति जोहार यात्रा
ये भी पढ़ें:Ranchi News: खूंटी में शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Congress Ranchi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।