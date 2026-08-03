दिशोम गुरु संघर्ष, सादगी और स्वाभिमान के थे प्रतीक : कमलेश

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिशोम गुरु संघर्ष, सादगी और स्वाभिमान के प्रतीक थे। चार अगस्त केवल एक पुण्यतिथि नहीं है, बल्कि झारखंड के लिए आत्ममंथन और संकल्प का दिन है। झारखंड की मिट्टी, जंगल, पहाड़, संस्कृति और यहां के लोगों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। शिबू सोरेन ने कभी राजनीति को सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना। उनके लिए राजनीति समाज परिवर्तन का साधन थी। उन्होंने गांव-गांव जाकर आदिवासियों, किसानों और मजदूरों को संगठित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन की चर्चा शिबू सोरेन के बिना अधूरी है।

उन्होंने अलग झारखंड राज्य की मांग को केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सामाजिक अस्मिता और सम्मान के आंदोलन में बदल दिया। भारत सरकार द्वारा उन्हें लोक सेवा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र के प्रति योगदान की औपचारिक राष्ट्रीय स्वीकृति है। यह सम्मान केवल शिबू सोरेन का नहीं, बल्कि झारखंड की उस संघर्षशील परंपरा का सम्मान है, जिसने लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों के लिए दशकों तक संघर्ष किया। उनकी पुण्यतिथि पर हम सबके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। राजनीति को सेवा का माध्यम बनाएं, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहें, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें और झारखंड की सामाजिक समरसता तथा सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का संकल्प लें।