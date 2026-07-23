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छात्रों के हक के लिए लड़ेगी कांग्रेस : शाहदेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान पर दी प्रतिक्रिया, सड़क से संसद तक लोगों के प्रदर्शन से केंद्र सरकार की नींव हिली

छात्रों के हक के लिए लड़ेगी कांग्रेस : शाहदेव

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पत्थर और कोल्डड्रिंक के बोतल से हमला करने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार छात्रों की आवाज दबाने का भ्रम न पाले। छात्रों पर लाठी नहीं, उन्हें न्याय चाहिए। कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक छात्रों के हक के लिए लड़ेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आज सवाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का है।

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नीट पेपर लीक के कारण छात्रों का भविष्य खराब होने का सवाल है। युवाओं को रोजगार नहीं मिलने का सवाल है। पेपर लीक के कारण जिन 27 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, उसके जिम्मेदार लोगों के पहचान का सवाल है। भाजपा इन मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस दफ्तरों पर हमला कर रही है। पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है और इस तरह की घटनाओं का संसदीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि देश के विभिन्न शहरों ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में छात्र और युवा सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लोगों के प्रदर्शन से केंद्र सरकार की नींव हिल गई है।लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि नीट परीक्षा में हुई धांधली और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ जब देश के छात्र अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, तो केंद्र सरकार और भाजपा की पुलिस उन पर बर्बरता से लाठियां बरसा रही है। झारखंड से केंद्र सरकार को साफ संदेश है कि छात्रों पर यह अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता और पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए।

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