कांग्रेस ने पांच प्रखंडों में नए अध्यक्ष बनाए
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पलामू जिले के पांच प्रखंडों के लिए नए प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो की स्वीकृति से महासचिव सुनीत शर्मा ने 10 जुलाई को पत्र जारी किया। नए अध्यक्षों में आशीष साव, रामू चौरसिया, कलीम अंसारी, कोलेश कुमार महतो और मायावती कुमारी शामिल हैं।
मेदिनीनगर, संवाददाता। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेपीसीसी) ने पलामू जिले के पांच प्रखंडों में नए प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की स्वीकृति के बाद महासचिव (संगठन एवं प्रशिक्षण) सुनीत शर्मा ने 10 जुलाई को इस संबंध में पत्र जारी किया। पत्र के अनुसार, सदर मेदिनीनगर प्रखंड का अध्यक्ष आशीष साव (मुन्ना साव), चैनपुर का रामू चौरसिया, रामगढ़ का कलीम अंसारी, नावा बाजार का कोलेश कुमार महतो तथा पीपरा प्रखंड का अध्यक्ष मायावती कुमारी को नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बिमला कुमारी को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से सभी नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी करें।
पत्र की प्रतिलिपि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू, सह प्रभारी भूपेंद्र सरदाई, कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं उपनेता, पलामू जिला प्रभारी तथा कंट्रोल सेंटर के चेयरपर्सन को भी भेजी गई है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें