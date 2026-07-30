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युवाओं के नाम पर भाजपा की राजनीति अब बेनकाब : दुबे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने भाजपा नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दों पर युवा हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भाजपा अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है।

युवाओं के नाम पर भाजपा की राजनीति अब बेनकाब : दुबे

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर दिखाई जा रही अचानक की सक्रियता पूरी तरह राजनीतिक अवसरवाद का उदाहरण है। जिन नेताओं ने वर्षों तक झारखंड में सत्ता चलाई, वे आज युवाओं के सबसे बड़े हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। देशभर में परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच अपने ही मंत्री का इस्तीफा होने के बाद भाजपा अब झारखंड के युवाओं के मुद्दों पर राजनीति कर अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।

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