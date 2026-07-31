युवाओं के कंधे पर बंदूक रख राजनीति कर रही है भाजपा : शाहदेव
झारखंड कांग्रेस कमेटी के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भाजपा के बयानों को झूठा और भ्रामक बताते हुए कहा कि भाजपा राज्य में राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने भाजपा के 17 वर्षों के शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया और हेमंत सोरेन सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी के बयानों को झूठा, भ्रामक और राजनीतिक हताशा का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास राज्य में कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह युवाओं और छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को नैतिकता की बात करने से पहले अपने 17 वर्षों के शासनकाल को याद करना चाहिए, जब जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रहीं।
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जेपीएससी प्रकरण में सीआईडी जांच कराकर त्वरित कार्रवाई कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भाजयुमो के 31 जुलाई के मशाल जुलूस और 1 अगस्त को 24 जिलों में प्रस्तावित प्रदर्शन को चुनावी नौटंकी करार दिया।
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