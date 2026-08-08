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झाकोमयू अरगड्डा क्षेत्रीय कमेटी की बैठक, 12वां जेबीसीसीआई गठन करने पर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की बैठक गिद्दी में हुई। बैठक में 12वीं जेबीसीसीआई के गठन और चार लेबर कोड रद्द करने की मांग की गई। नेताओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की बात भी की। बैठक में कई सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने अरगड्डा क्षेत्र में यूनियन की मजबूती पर चर्चा की।

झाकोमयू अरगड्डा क्षेत्रीय कमेटी की बैठक, 12वां जेबीसीसीआई गठन करने पर हुई चर्चा

गिद्दी, निज प्रतिनिधि। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन अरगड्डा क्षेत्रीय कमेटी की बैठक गिद्दी रेलवे साइडिंग स्थित बिरसा स्पोर्टिंग क्लब में शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता लखनलाल महतो और संचालन रविंद्र मिस्त्री ने की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि जोनल सचिव जयनारायण महतो और विशिष्ठ अतिथि जोनल उपाध्यक्ष सैनाथ गंझू और उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित नेताओं ने 12 वां जेबीसीसीआई गठन करने और 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग किया। साथ ही इसे लेकर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में झाकोमयू को अरगड्डा क्षेत्र में मजबूती पर भी चर्चा की गई।

बैठक में रविंद्र मिस्त्री, अनंया मुखर्जी, संगीता देवी, संतोष करमाली, शंकर चौहान, रंजीत चौहान, लक्ष्मी चरण महतो, नरेश महतो, राजेश बेदिया, कुंअर महतो, कुलेश्वर कुमार आदि उपस्थित थे।

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