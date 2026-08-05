सीएनजी ऑटो चालक महासंघ की विभिन्न मांगों को लेकर बैठक
फोटो है- रांची,संवाददाता। झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकारी सदस्य
फोटो है- रांची,संवाददाता।झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकारी सदस्य ने बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया की यातायात प्रशासन की ओर से ऑटों का मनमानी फाइन काटा जा रहा है। ऑटों चालकों को नियमित रूप से वर्दी पहना, चौक चौराहा से 50 मीटर दूरी से ऑटो का परिचालन करना। विभाग ऑटों भाड़ा चार्ट व आई कार्ड का नियम लागू करें। नेशनल फेडरेशन ऑफ अन आर्गनाइजड और माइग्रेट वर्कर्स के राष्ट्रीय सचिव के पद के लिए दिनेश सोनी को मनोनीत किया गया है। इस उपलक्ष में महासंघ के सभी पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्यों ने बधाई व शुभकामनाएं दी है।
बैठक में दिनेश सोनी,मदन केसरी , रामकुमार सिंह, आकाश भारती ,रमाशंकर सिंह, अमर मुंडा, भोला सिंह, विक्रम कुमार व अन्य उपस्थित थे।
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