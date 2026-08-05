शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण कर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

नेमरा। पद्मभूषण दिवंगत शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को गोला प्रखंड के लुकैयाटांड़ नेमरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर करीब 1.30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले प्रतिमा अनावरण स्थल पहुंचे। जहां उन्होंने शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के बाद झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, चंदनक्यारी विधायक उमाकांत रजक, सिल्ली विधायक अमित महतो, बेरमो विधायक जयमंगल सिंह, रामगढ़ विधायक ममता देवी, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा आयोग की अध्यक्ष बेबी देवी, मुख्यमंत्री के कई पारिवारिक सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।