Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण कर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

नेमरा में आयोजित एक कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद, मुख्यमंत्री ने विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण कर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

नेमरा। पद्मभूषण दिवंगत शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को गोला प्रखंड के लुकैयाटांड़ नेमरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर करीब 1.30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले प्रतिमा अनावरण स्थल पहुंचे। जहां उन्होंने शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के बाद झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, चंदनक्यारी विधायक उमाकांत रजक, सिल्ली विधायक अमित महतो, बेरमो विधायक जयमंगल सिंह, रामगढ़ विधायक ममता देवी, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा आयोग की अध्यक्ष बेबी देवी, मुख्यमंत्री के कई पारिवारिक सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

ये भी पढ़ें:Ramgarh News: डीसी ऋतुराज स्वंय कई बार किया आयोजन स्थल का दौरा

इसके बाद मुख्यमंत्री विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यहां जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत सहित अधिकारियों ने सभी अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत किया।स्वागत समारोह के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं मंचासीन मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय गुप्ता, बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, हजारीबाग प्रक्षेत्र के डीआईजी अंजनी झा, रामगढ़ डीसी ऋतुराज, एसपी मुकेश कुमार लूनायत, डीएफओ नीतीश कुमार, डीडीसी आशीष अग्रवाल, एएसपी पतरातू कौशलेंद्र शर्मा, एसडीपीओ रामगढ़ आलोक रंजन, हजारीबाग डीआईजी ऑफिस के डीएसपी बीरेन्द्र चौधरी, ओसीडी रामगढ़ डीसी रवींद्र गुप्ता सहित जिले के कई वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:एसएस प्लस टू विद्यालय गोला में मनी शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि
ये भी पढ़ें:दिशोम गुरु शिबू सोरेन की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ramgarh News Ramgarh Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।