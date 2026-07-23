मुख्यमंत्री को डूरंड कप के लिए निमंत्रण
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को विभिन्न अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री को 26 जुलाई 2026 को रांची में आयोजित होने वाले 135वें डूरंड कप-2026 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-23 आईबीजी मेजर जनरल सज्जन सिंह मान, डूरंड कप के नोडल अधिकारी कर्नल हेम चंद्रा तथा सहायक नोडल अधिकारी मेजर आनंद प्रकाश ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची में 26 जुलाई 2026 से आयोजित होने वाले 135वें संस्करण डूरंड कप-2026 के उद्घाटन समारोह एवं उद्घाटन मैच में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।
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