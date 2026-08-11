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नोटों की राजनीति का असर सदन में भी दिखा : हेमंत

By Satyadev Yadav
हिन्दुस्तान, रांची
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सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर बोला हमला, केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाया सवाल

नोटों की राजनीति का असर सदन में भी दिखा : हेमंत

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया, लेकिन सदन में नोटों को उछालने और प्रदर्शित करने जैसी घटनाएं देखने को मिलीं। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये वही नोट हैं, जिन्हें वह भाजपा की राजनीति का आधार और उसके सदन में मौजूद होने की नींव से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद गरीबों, जरूरतमंदों और युवाओं की जेब से पैसा निकल रहा है और आज यह भी देखने को मिला कि आखिर वह पैसा कहां जा रहा है।

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मुख्यमंत्री की भविष्य की योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर जिस दृढ़ता के साथ काम कर रही है, उसका असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन नीतियों के कारण लाखों विद्यार्थियों के सामने रोजगार और नौकरी का संकट पैदा हो रहा है। छोटे, मध्यम और बड़े प्रतिष्ठान तक बंद हो रहे हैं। ऐसे में रोजगार के अवसर कहां से आएंगे?

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प्रतियोगी परीक्षाओं का उल्लेख

सोरेन ने राज्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि कई परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों में 75 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक उम्मीदवार इसी क्षेत्र के मूल निवासी हैं। उन्होंने दावा किया कि इसके विपरीत भाजपा के कार्यकाल में दूसरे राज्यों से आए लोगों को बड़े पैमाने पर झारखंड में रोजगार मिला।

विपक्ष का सामना

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हर सवाल का सरकार के पास जवाब है, लेकिन विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। उनके मुताबिक, स्थिति यह है कि विपक्ष के लिए सच्चाई का सामना करना मुश्किल हो गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि इसी बेचैनी का असर सदन की कार्यवाही पर भी दिखाई दिया और विधानसभा को निर्धारित समय से पहले ही स्थगित करना पड़ा, कम से कम उन्हें ऐसा ही प्रतीत हुआ।

प्रश्न और उत्तर

हेमंत सोरेन ने विधानसभा में किस पार्टी पर हमला बोला?
हेमंत सोरेन ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला।
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Satyadev Yadav

लेखक के बारे में

Satyadev Yadav

शॉर्ट बायो: सत्यदेव यादव पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान‘ में झारखंड के स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
सत्यदेव यादव हिंदी पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान दैनिक’(हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के झारखंड संस्करण में स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस भूमिका में रहते हुए वह राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों की व्यापक और प्रभावशाली कवरेज का नेतृत्व कर रहे हैं। एक गतिशील, परिणामोन्मुख और विश्लेषणात्मक सोच वाले पत्रकार के रूप में सत्यदेव यादव को खोजी पत्रकारिता, तथ्यपरक रिपोर्टिंग और टीम मैनेजमेंट में विशेष दक्षता प्राप्त है।


करियर का सफर (ट्रेनी रिपोर्टर से स्टेट ब्यूरो चीफ तक)
सत्यदेव यादव ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में ‘हिन्दुस्तान दैनिक’, फरीदाबाद से ट्रेनी रिपोर्टर के रूप में की। शुरुआती वर्षों में उन्होंने विभिन्न बीट पर काम करते हुए पत्रकारिता की बुनियादी समझ और फील्ड अनुभव हासिल किया। फिर ‘अमर उजाला’, गाजियाबाद में 2005 से करीब साढ़े पांच वर्षों तक कार्य किया, जहां ट्रेनी रिपोर्टर से स्टाफ रिपोर्टर और सब-एडिटर तक का सफर तय किया। 2010 के बाद ‘हिन्दुस्तान दैनिक’ के साथ उनका सफर लगातार आगे बढ़ता गया। गाजियाबाद में सीनियर रिपोर्टर और कॉपी एडिटर रहने के बाद वह गुरुग्राम और नोएडा में सिटी चीफ रिपोर्टर बने। 2017 से वह रांची में कार्यरत हैं। स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में रणनीति और टीमवर्क के जरिए झारखंड सरकार के 35 से अधिक विभागों की सफल कवरेज सुनिश्चित कर रहे हैं।


नेतृत्व, कंटेंट और विजन
स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में सत्यदेव यादव न सिर्फ टीम का नेतृत्व करते हैं, बल्कि स्टोरी चयन, कंटेंट पैकेजिंग और एडिटोरियल दिशा तय करने में भी उनकी अहम भूमिका होती है। वह अपनी टीम को हमेशा फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और ग्राउंड-लेवल वेरिफिकेशन पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता होती है, और यही सोच उनके काम और नेतृत्व में साफ झलकती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सत्यदेव यादव ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और जर्नलिज़्म एवं मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक हैं।


विशेषज्ञता
खोजी पत्रकारिता और ग्राउंड रिपोर्टिंग
राजनीतिक विषयों पर विश्लेषण
वन पर्यावरण, वन्य जीव
बिजली, रिन्यूबल एनर्जी
शहरी मुद्दे, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिंग

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