विपक्ष की हर कोशिश के बावजूद राज्य को आगे ले जाने का संघर्ष जारी रहेगा : सीएम

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा में राज्य के विकास और राजनीतिक चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और मूलवासियों के हितों के लिए कई लोग शहीद हुए हैं और उनकी सरकार राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर कदमा उलियान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए राज्य के विकास और राजनीतिक चुनौतियों पर खुलकर अपनी बात रखी।

राज्य के विकास की चुनौतियाँ उन्होंने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने के संघर्ष में आदिवासी और मूलवासियों के हितों के लिए कई लोग शहीद हुए, जिन्होंने इस राज्य की नींव रखी और उस पर विकास की इमारत खड़ी की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस राज्य के निर्माण और इसके विकास के दौरान वे लोग भी शामिल रहे, जो यहां के मूल निवासियों के घोर विरोधी थे। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे तत्वों ने राज्य को हमेशा डर, भय और शोषण के साये में रखने का प्रयास किया।

सरकार की नीतियाँ मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि उनकी सरकार राज्य को सही दिशा देने के लिए लगातार काम कर रही है और राज्य की जनता के अनुरूप नीतियों का निर्माण कर रही है। हालांकि, उन्हें लगातार विपक्ष के कड़े प्रतिरोध और अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं।

आदिवासियों की एकजुटता उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि विपक्ष की हर कोशिश के बावजूद राज्य को आगे ले जाने का उनका संकल्प अडिग है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी और मूलवासियों की संवेदनशीलता और एकजुटता का भी जिक्र किया और कहा कि वे लोग एक दूसरे की ताकत हैं और बाहर के किसी भी आक्रमण या साजिश का जवाब एकजुट होकर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने अंत में कहा कि शहीद निर्मल महतो के सपनों का झारखंड बनाने की उनकी यात्रा निरंतर जारी रहेगी।