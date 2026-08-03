जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईडी एवं पलामू पुलिस ने की छापेमारी

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। झारखंड में जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के तहत सीआईडी और पलामू पुलिस ने सोमवार तड़के संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिले के तीन ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह करीब तीन बजे से आठ बजे तक चली इस कार्रवाई में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जब्त सामग्री की जांच की जा रही है और अधिकारियों का मानना है कि इससे मामले में कई अहम सुराग मिल सकते हैं। पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि सीआईडी एवं पलामू पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर स्थित रविशंकर कुमार के आवास, हमीदगंज तथा नौडीहा बाजार में संतोष कुमार सिंह के घर की तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है。

पुलिस का बयान

पुलिस के अनुसार, हनुमान नगर निवासी रविशंकर कुमार, रांची में एक कोचिंग संस्थान संचालित करता है, जहां जेपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। संतोष कुमार सिंह, नौडीहा प्रखंड में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। जांच एजेंसियां दोनों के परीक्षा गड़बड़ी मामले से संभावित संबंधों की जांच कर रही हैं। बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की तकनीकी जांच के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जब्त साक्ष्यों की प्रकृति तथा जांच की दिशा के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं किया जा सकता है। जांच एजेंसियों के अनुसार सभी बरामद सामग्री का वैज्ञानिक विश्लेषण कराया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।