परीक्षा व्यवस्था में सुधार को 8,500 से अधिक युवाओं ने दिए सुझाव

परीक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

उन्होंने कहा कि ओएमआर से लेकर परीक्षा कैलेंडर, स्कोरकार्ड, प्रश्नपत्र, परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, तकनीक के बेहतर उपयोग और जेपीएससी सहित दोनों आयोगों में संवैधानिक दायरे में आवश्यक और जरूरी सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आ रहे हैं। जैसा उन्होंने पहले भी कहा, उनका उद्देश्य केवल समस्याओं पर चर्चा करना ही नहीं है। वह वर्तमान की चुनौतियों का समाधान करते हुए ऐसी परीक्षा व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए और पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो। इसलिए वह झारखंड के अपने सभी युवा साथियों से फिर अपील करते हैं कि आप सभी अपने सुझाव देना जारी रखें। आपका एक सुझाव केवल आज की परीक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि झारखंड के हजारों-लाखों युवाओं का भविष्य बेहतर बनाने में योगदान देगा। यह सुधार राज्य सरकार का अकेला प्रयास नहीं होगा। यह झारखंड के मेरे युवाओं साथियों की जनभागीदारी से होने वाला सुधार होगा। छात्रों की बात... छात्रों के साथ... जोहार!