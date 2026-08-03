औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के लिए जमशेदपुर में एयरपोर्ट की जरूरत

सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में झारखंड के औद्योगिक और आर्थिक विकास पर चर्चा की गई। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष ने झारखंड को विनिर्माण पर आधारित औद्योगिक राज्य बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को चैम्बर भवन में झारखंड में अवसर एवं चुनौतियां : सतत एवं प्रतिस्पर्धी विकास पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में विषय पर राज्यस्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के 19 जिलों के चैम्बर प्रतिनिधियों ने भाग लेकर राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के रोडमैप पर विस्तृत मंथन किया।

मुख्य अतिथि की बात संगोष्ठी के मुख्य अतिथि टाटा स्टील के उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट सर्विसेज) डीबी सुंदरा रामम ने कहा कि झारखंड को केवल खनिज उत्पादक राज्य नहीं, बल्कि विनिर्माण एवं मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) आधारित औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने जमशेदपुर में एयरपोर्ट निर्माण को क्षेत्र के औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि इससे कोल्हान क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण बिजनेस हब के रूप में स्थापित होगा।

नई औद्योगिक नीति की जरूरत फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि राज्य आज विकास के निर्णायक दौर में है। झारखंड के 12 उत्पादों को मिले जीआई टैग, आईटी एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं तथा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना राज्य को नई पहचान दिला सकती हैं। उन्होंने अगले दस वर्ष के लिए दीर्घकालिक औद्योगिक नीति बनाने एवं 1000 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के संकल्प को दोहराया।

एयरपोर्ट की जरूरत फेडरेशन के कोल्हान उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र को एयरपोर्ट, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यटन के क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र के व्यापारियों की समस्या पूरे झारखण्ड के चैम्बरों की साझा चिंता होनी चाहिए। संगोष्ठी को सिंहभूम चैम्बर के उपाध्यक्ष (व्यापार एवं वाणिज्य) अनिल मोदी, दूसरे सत्र में उपाध्यक्ष हर्ष बाकरेवाल, उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने भी संबोधित किया।

सरकार को सुझाव सौंपे जाएंगे सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष मानव केडिया ने स्वागत भाषण में कहा कि संगोष्ठी से प्राप्त सुझावों को राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, ताकि समग्र विकास के लिए प्रभावी नीतियां बनाई जा सके। संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भूमि उपलब्धता, आधारभूत संरचना, उद्योग अनुकूल नीतियों, सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता तथा अन्य स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। आयोजन में उपाध्यक्ष सचिव भरत मकानी, अंशुल रिंगसिया, बिनोद शर्मा, सुरेश शर्मा, कोषाध्यक्ष अनिल रिंगसिया, मनोज गोयल, महेश संघी, मोहित मूनका, आनंद चौधरी, प्रतीक अग्रवाल, मुकेश मित्तल इत्यादि ने प्रमुख भूमिका निभाई।