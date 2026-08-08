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बहरागोड़ा में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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बहरागोड़ा में शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अशीत मिश्रा की अगुवाई में मनाया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि दी। अशीत मिश्रा ने कहा कि निर्मल दादा का संघर्ष झारखंड की आजादी के लिए महत्वपूर्ण है और उनका आंदोलन जिंदा है।

बहरागोड़ा में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया
बहरागोड़ा में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया

बहरागोड़ा। बहरागोड़ा में शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अशीत मिश्रा के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झामुमो कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्मल महतो के मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर असित मिश्रा ने कहा कि झारखंड की आजादी की लड़ाई शहीद निर्मल दादा ने की थी। उनके संघर्ष की लड़ाई से कारपोरेट घरानों की नींद उड़ गई थी लेकिन आज भी उनका आंदोलन जिंदा है। उन्होंने झारखंड की अस्मिता, अधिकार और सम्मान के लिए जो संघर्ष किया, वह सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उनके सपनों का झारखंड बनाने के लिए वे संकल्पित है।

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मौके पर प्रोफेसर श्याम मुर्मू,बिस्वजीत ओझा,रास बिहारी साहू,जदुपति राणा, रिंकू माइती,खितिस मुंडा, कृष्ण मुंडा,प्रेम मुर्मू आदि समेत कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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