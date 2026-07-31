सरकारी स्कूलों में नौवीं और 11वीं की विशेष परीक्षा
धनबाद जिले में झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 11 (प्लस-वन) विशेष परीक्षा 2026 का आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में 79 में से 74 और कला संकाय में 164 में से 152 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। कक्षा 9 की विशेष परीक्षा भी सफलतापूर्वक होती रही।
धनबाद/प्रमुख संवाददाता। झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) द्वारा आयोजित कक्षा 11 (प्लस-वन) विशेष परीक्षा 2026 के तहत गुरुवार को धनबाद जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। पहली पाली में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की परीक्षा बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। इस पाली में कुल 79 परीक्षार्थी में 74 उपस्थित हुए। पांच परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। दूसरी पाली में कला संकाय की परीक्षा आयोजित हुई। इस पाली में कुल 164 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें 152 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 12 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। इसके अलावा कक्षा 9 की विशेष परीक्षा मिल्लत हाई स्कूल में आयोजित की गई थी।
इस परीक्षा के लिए पंजीकृत 46 परीक्षार्थी में 38 परीक्षा में शामिल हुई। आठ अनुपस्थित थे। अधिकारियों के अनुसार तीनों परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई।
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