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छात्रों की मांग को मानें मुख्यमंत्री हेमंत : बड़ाईक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के भाजपा प्रवक्ता अशोक बड़ाईक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेपीएससी-जेएसएससी मामले पर दिए बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगें पूरी करनी चाहिए। बड़ाईक ने सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग की, साथ ही परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात की।

छात्रों की मांग को मानें मुख्यमंत्री हेमंत : बड़ाईक

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाईक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेपीएससी-जेएसएससी मामले पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी गंभीरता साबित करने के लिए सीना चीरकर दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार वास्तव में गंभीर है, तो पिछले 11 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हजारों झारखंडी छात्रों की मांगें पूरी करके दिखाए। यही सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। अशोक बड़ाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं, जिस पर हम काम करते हैं, उसे ठीक करके ही दम लेते हैं। अगर ऐसा है, तो सबसे पहले जेपीएससी और जेएसएससी की व्यवस्था को ठीक करें।

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अशोक बड़ाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री वर्ष 2019 के बाद हुई जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को शीघ्र सजा दिलाएं, 14वीं जेपीएससी मामले में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई तथा उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जान गंवाने वाले युवाओं के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें।

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