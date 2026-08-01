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मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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देवरी प्रखंड में भाजपा के सदस्यों ने शुक्रवार को मशाल जुलूस निकाला। यह प्रदर्शन झारखंड सरकार पर जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोप में था। पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की और जुलूस प्रखंड कार्यालय से थाना मोड़ चौक तक गया।

मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया

देवरी, प्रतिनिधि। देवरी प्रखंड मुख्यालय के पास शुक्रवार देर शाम में भाजपा के सदस्यों द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा प्रायोजित जेपीएससी, जेएसएससी व सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप में विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी के देवरी मंडल अध्यक्ष पंकज राम की अगुवाई में आयोजित मशाल जुलूस में शामिल सदस्यों द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए इस्तीफा देने की मांग की जा रही थी। मशाल जुलूस प्रखंड कार्यालय चौक से लेकर थाना मोड़ चौक तक गया। मौके पर अजय राय, बनारस सिंह, अविनाश राय, अजय सिंह, श्यामसुंदर दास, शंभू प्रसाद राय, देवेंद्र राय, सत्यनारायण चौधरी, अजय भोक्ता, उपेंद्र साव, मधुसूदन राय, श्यामसुंदर तिवारी, अनिल चौधरी, इंद्रदेव राय, छोटू साव, नकुल चौधरी आदि लोग उपस्थित थे।

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