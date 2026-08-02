युवाओं के हितों की रक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पार्टी का करेगा संघर्ष : निरंजन
झारखंड में जेएसएससी-जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा चितरपुर मंडल ने मशाल जुलूस निकाला। मंडल अध्यक्ष निरंजन कुमार ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएँ युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की।
दुलमी, निज प्रतिनिधि। झारखंड में जेएसएससी-जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के विरोध में शुक्रवार देर शाम को भाजपा चितरपुर मंडल ने मशाल जुलूस निकाला।
जुलूस का नेतृत्व
जुलूस का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष निरंजन कुमार ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पार्टी का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
कार्यकर्ताओं की भागीदारी
जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए युवाओं को न्याय दिलाने की मांग उठाई। मशाल जुलूस में पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी, मंडल प्रभारी विजय ओझा, मंडल प्रवासी बलराम महतो, पूर्व मंडल अध्यक्ष गणेश प्रसाद, योगेश महतो, रमेश प्रसाद वर्मा, पीयूष तिवारी, महामंत्री मिथिलेश तिवारी, उपाध्यक्ष लक्ष्मण महतो, पिंकी देवी, प्रतिमा देवी, सोमी देवी, संगीता देवी, दिलीप प्रसाद, विक्रम चौधरी, विनोद चौधरी, सुबीन तिवारी, हितेश पटेल, रामप्रसाद राम, प्रियांशु वर्मा, महेंद्र राम, शैलेश कुमार दांगी, अजय पटवा, अमृतलाल पटवा, प्रयाग साव, मदन साव, हीरालाल दांगी, अनिल पटवा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे।
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