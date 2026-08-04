सभी महापुरुष भाजपा के आराध्य : दुष्यंत गौतम
रांची से सुसज्जित 30 रथ 30 सांगठनिक जिलों के लिए किया गया रवाना, रविदास जी की जन्मभूमि से आई मिट्टी कलश में सौंपकर भेजा गया
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड भाजपा द्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान का आयोजन किया गया। समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन अभियान का शुभारंभ करते हुए कलश वितरण कार्यक्रम में सभी 30 सांगठनिक जिलों के लिए रविदास जी की जन्मभूमि से आई मिट्टी कलश में सौंपकर सुसज्जित रथ को रवाना किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष किशुन दास ने किया तथा मंच संचालन प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के संसद सत्र में भाग लेने के कारण रांची में नहीं होने के कारण उन्होंने अपना संदेश लिखित रूप में दिया और सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के कलश को पूरी पवित्रता के साथ झारखंड के सभी जिलों, मंडलो एवं शक्ति केंद्र होते हुए गांव-गांव ले जाना है।
उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। सभा को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आज देश को जाति, भाषा, धर्म के नाम पर बांटने के खिलाफ हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा उन सभी महापुरुषों का सम्मान करती है, जिन्होंने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आजादी से पहले या आजादी के बाद किसी भी क्षेत्र में देश की संस्कृति और संस्कारों को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास जी के समता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का यह अभियान प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम दलितों तक ही सीमित नहीं है, इसमें सभी की सहभागिता है।नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने समरसता संकल्प अभियान को भव्य रूप से मनाने का आग्रह करते हुए कहा कि आज देश को तोड़ने के लिए राष्ट्रद्रोही ताकतें लगी हुई हैं। इसलिए हम सबको समाज को जोड़ने का काम करना है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, भाजपा झारखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी कार्यक्रम को संबंधित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के द्वारा बनारस जाकर गुरु रविदास जी के गांव से पवित्र कलश लाने वाले सदस्यों को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया।
लेखक के बारे मेंAkhilesh Singh
शॉट बॉयो: अखिलेश सिंह बीते 19 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में झारखंड स्टेट ब्यूरो में बतौर विशेष संवाददाता केंद्रीय एजेंसियों- ईडी, सीबीआई, एनआईए के साथ-साथ राज्य में अपराध की खबरों को कवर कर रहे हैं। क्राइम एंड इंवेस्टिगेशन जर्नलिज्म में विशेषज्ञता हासिल करने के साथ राजनीतिक गतिविधियों पर भी इनकी पैनी नजर रहती है।
परिचए एवं अनुभव: अखिलेश सिंह झारखंड की पत्रकारिता के चर्चित चेहरों में शुमार किए जाते हैं। टीवी मीडिया से साल 2007 में करियर की शुरुआत करने के बाद 2011 में हिन्दुस्तान में अपराध संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान राज्य के चर्चित राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग केस, संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला, कोल स्कैम जैसे चर्चित केस कवर किए। राजनीतिक घटनाक्रमों को प्रभावित करने वाले रांची के जमीन घोटाले समेत अन्य चर्चित कांडों में एजेंसियों से ब्रेकिंग व एक्सक्लूसिव खबरें लगातार दीं, जो काफी प्रभावी व चर्चित रहीं।
करियर का सफर: अखिलेश सिंह ने 2007 में करियर की शुरुआत झारखंड के एक स्थानीय टीवी चैनल से की। बाद में राष्ट्रीय चैनल सीएनईबी के लिए झारखंड स्टेट को कवर किया। इसके बाद 2010 में आईनेक्स्ट अखबार से प्रिंट मीडिया में कदम रखा। नवंबर 2011 में हिन्दुस्तान में बतौर संवाददाता जुड़े। इसके बाद 14 सालों के सफर में अपराध की खबरों पर बारिक नजर रखते हुए विशेष संवाददाता तक का सफर तय किया।
शैक्षणिक पृष्टभूमि: रांची यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई करने और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक होने के कारण अखिलेश सिंह की रुचि राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में भी रही। ऐसे में अपराध की रिपोर्टिंग के साथ-साथ हिन्दुस्तान के लिए राजनीतिक बीट पर भी खबरें करते हैं। अपराध व राजनीति की रिपोर्टिंग का कोलाज इन्हे अनूठा बनाता है।
विजन: अखिलेश की रुचि इंवेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में है। घपले - घोटालों को उगाजर करने के साथ ही यह सच के प्रति आग्रही हैं। खबरों को बिना लाग-लपेट उन्हें असल स्वरूप में कवर करते हैं, ताकि पाठक तक खबरों के तथ्यों की सटीक जानकारी पहुंचे।और पढ़ें