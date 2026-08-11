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भाजपा के झारखंड बंद का नोवामुंडी में असर, फ्लाईओवर के पास टायर जलाकर प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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झारखंड भाजपा ने जेपीएससी-जेएसएससी उम्मीदवारों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मंगलवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। नोवामुंडी में भी इसका असर देखा गया, जहां समर्थन करने वालों ने दुकानों को बंद कराया और सड़क पर टायर जलाए। इससे क्षेत्र में यातायात प्रभावित हुआ और दुकानें अपने-आप बंद रहीं।

भाजपा के झारखंड बंद का नोवामुंडी में असर, फ्लाईओवर के पास टायर जलाकर प्रदर्शन
भाजपा के झारखंड बंद का नोवामुंडी में असर, फ्लाईओवर के पास टायर जलाकर प्रदर्शन

नोवामुंडी। जेपीएससी-जेएसएससी उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में झारखंड भाजपा द्वारा मंगलवार को आहूत राज्यव्यापी बंद का असर नोवामुंडी में भी देखने को मिला। इस दौरान बंद समर्थकों द्वारा नोवामुंडी बाजार के दुकानों को बंद कराया गया वहीं कुछ दुकानदारों ने स्वतः अपने दूकानों को बंद रखा। बंदी के दौरान नोवामुंडी बाजार समीप फ्लाईओवर ब्रिज में बंद समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। टायर जलाए जाने के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। प्रदर्शन के चलते इलाके में यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ा।बंद समर्थकों में मंडल अध्यक्ष चंद्र मोहन गोप, राणा बोस,लालिया दास,पूर्व 20 सुत्री अध्यक्ष बाबूलाल मांझी,पवित्रो पान,सुबीर पान, संजय घोष समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

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