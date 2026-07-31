छह साल में हुई सभी परीक्षाओं की हो सीबीआई जांच : अमर बाउरी
झारखंड भाजपा ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए 1 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। भाजपा का आरोप है कि सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड भाजपा ने छात्र आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नेतृत्व में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि पार्टी विवादित भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने, पिछले छह वर्षों में हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मामलों का निपटारा कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रही है। बाउरी ने आरोप लगाया कि जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामलों में राज्य सरकार प्रभावी कार्रवाई के बजाय लीपापोती कर रही है।
उनका दावा था कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा मामले में जांच और कार्रवाई भाजपा के आंदोलन के बाद शुरू हुई, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच केवल सीबीआई से ही संभव है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही है। वहीं, केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए कानून का उल्लेख करते हुए बाउरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। प्रेसवार्ता में पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।
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