भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों को बधाई
झारखंड भाजपा ने अपनी नई प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की है। साहिबगंज जिला से गणेश प्रसाद तिवारी, कृपानाथ मंडल, रामानंद साह, धर्मेंद्र कुमार और मंडल मुर्मू को मनोनित किया गया है। मंडल मुर्मू को आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने नेतृत्व को बधाई दी है।
बरहेट। झारखंड भाजपा की नई प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा करते हुए साहिबगंज जिला से प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के रूप में वरीय नेता गणेश प्रसाद तिवारी , कृपानाथ मंडल , रामानंद साह , धर्मेंद्र कुमार व मंडल मुर्मू को मनोनित किया गया है। इन नेताओं को जिला कमेटी की ओर से हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाएं दी गई है। संताल परगना के बरहेट विधानसभा स्थित वीर शहीद सिदो- कान्हू के छठा वंशज मंडल मुर्मू को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व देकर आदिवासी समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का संदेश दिया है।
भाजपा मनीष भारती, सन्नी मरांडी,उत्पल दत्ता,खगेंद्र साह, विभीषण ठाकुर, संजय गुप्ता ने बधाई दी है।
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