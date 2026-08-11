छात्रों की मांग पर सीबीआई जांच कराए सरकार : कुलवंत
भाजपा नेता कुलवंत सिंह बंटी ने झारखंड बंद को सफल बताया। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। बंटी ने सीबीआई जांच की मांग की ताकि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। युवा झारखंड की ताकत हैं, उन्हें दबाया नहीं जा सकता।
जमशेदपुर। भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद को सफल बताते हुए पूर्व खादी बोर्ड सदस्य एवं भाजपा नेता कुलवंत सिंह बंटी ने कहा कि बंद के दौरान आम जनता और दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े विवादों को लेकर आंदोलनरत छात्रों की आवाज दबाने के बजाय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बंटी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।उन्होंने कहा कि युवा झारखंड की ताकत हैं और उनकी आवाज को लाठी या दमन से नहीं दबाया जा सकता।
सरकार को छात्रों के हित में तत्काल निर्णय लेना चाहिए।बर्मामाइंस मंडल में मंडल अध्यक्ष रितेश झा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। बंटी ने बंद में सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं, नागरिकों और दुकानदारों के प्रति आभार जताया। मौके पर राजेश सिंह, सतवीर सिंह, दीपक झा, सौरभ श्रीवास्तव और सागर गुप्ता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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