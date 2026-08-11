Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्रों की मांग पर सीबीआई जांच कराए सरकार : कुलवंत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

भाजपा नेता कुलवंत सिंह बंटी ने झारखंड बंद को सफल बताया। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। बंटी ने सीबीआई जांच की मांग की ताकि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। युवा झारखंड की ताकत हैं, उन्हें दबाया नहीं जा सकता।

छात्रों की मांग पर सीबीआई जांच कराए सरकार : कुलवंत
छात्रों की मांग पर सीबीआई जांच कराए सरकार : कुलवंत

जमशेदपुर। भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद को सफल बताते हुए पूर्व खादी बोर्ड सदस्य एवं भाजपा नेता कुलवंत सिंह बंटी ने कहा कि बंद के दौरान आम जनता और दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े विवादों को लेकर आंदोलनरत छात्रों की आवाज दबाने के बजाय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बंटी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।उन्होंने कहा कि युवा झारखंड की ताकत हैं और उनकी आवाज को लाठी या दमन से नहीं दबाया जा सकता।

ये भी पढ़ें:छात्रों पर लाठीचार्ज निंदनीय, इस्तीफ़ा दें सीएम : डॉ. गोस्वामी

सरकार को छात्रों के हित में तत्काल निर्णय लेना चाहिए।बर्मामाइंस मंडल में मंडल अध्यक्ष रितेश झा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। बंटी ने बंद में सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं, नागरिकों और दुकानदारों के प्रति आभार जताया। मौके पर राजेश सिंह, सतवीर सिंह, दीपक झा, सौरभ श्रीवास्तव और सागर गुप्ता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:छात्रों पर लाठीचार्ज मौलिक अधिकारों का हनन : राजेश ठाकुर
ये भी पढ़ें:केंद्रीय सरना समिति ने दिया छात्रों के आंदोलन को समर्थन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Jamshedpur News Jamshedpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।