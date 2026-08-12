जेपीएससी-जेएसएससी में कथित गड़बड़ी व प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बंद का जामताड़ा में असर
जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर भाजपा ने झारखंड में बंद का आह्वान किया। जामताड़ा में प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से दुकानें बंद कराने का प्रयास करते रहे। जबकि यातायात सामान्य बना रहा। भाजपा नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि छात्र परीक्षा में अनियमितता के कारण संकट का सामना कर रहे हैं।
जेपीएससी-जेएसएससी समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पिछले दिनों रांची में विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेशव्यापी झारखंड बंद का जामताड़ा में आंशिक असर रहा। सुबह से ही भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर बाजार का भ्रमण कर बंद को सफल बनाने की अपील की। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से दुकानें बंद रखने का आग्रह करते रहे। वहीं दोपहर में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जामताड़ा बाजार में घूमकर कई दुकानों को बंद कराया। बंद समर्थकों के पहुंचने पर दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए। हालांकि, बंद का यातायात पर कोई खास असर नहीं दिखा। सड़क पर वाहनों का आवागमन सामान्य रहा। यात्री बसों का परिचालन भी जारी रहा। पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल और सरकारी कार्यालय खुले रहे। बाजार के कई हिस्सों में दुकानें खुली भी नजर आईं। इस कारण बंद का असर आंशिक ही रहा। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चंचला मंदिर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का विरोध किया। इधर बंद को लेकर पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी दिखी। थाना प्रभारी मनोज कुमार स्वयं पुलिस बल के साथ बाजार में गश्त करते नजर आए। विभिन्न चौक-चौराहों और बाजार क्षेत्र में पुलिस की तैनाती रही。
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप:
मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रांची में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर आरोप:
पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की उम्र निकलती जा रही है। ऐसे में परीक्षा में गड़बड़ी होने से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा नहीं कर पा रही है।
युवाओं की समस्याएँ:
भाजपा नेता माधव महतो ने कहा कि रांची में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षाओं में कथित अनियमितता से छात्रों में आक्रोश है। सरकार को युवाओं की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
ये रहे मौजूद:
मौके पर भाजयुमो प्रदेश महामंत्री मनीष दुबे, जिला महामंत्री कमलेश मंडल, अभय सिंह, विनोद मंडल, महेंद्र मंडल, जिला उपाध्यक्ष सुकुमार सर्खेल, दिलीप हेम्ब्रम, सुजाता सिंह भैया, संजू देवी, मितेश शाह, भाजयुमो जिलाध्यक्ष कुणाल सिंह, नगर अध्यक्ष प्रदीप राउत, रंजीत तिवारी, जावेद अंसारी, अंजनी तिवारी, ब्रजेश राउत, प्रवीण मिश्रा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
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