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जमशेदपुर में भाजपा के बंद का मिला-जुला असर, कुछ बाजारों में दुकानें बंद तो कहीं-कहीं स्थिति सामान्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड बंद का जमशेदपुर में मिला-जुला असर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को बंद में समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। कई बाजार बंद रहे, जबकि कुछ खुले रहे। सड़क पर आवाजाही सामान्य है और प्रशासन की सतर्कता बरकरार है। आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है।

जमशेदपुर में भाजपा के बंद का मिला-जुला असर, कुछ बाजारों में दुकानें बंद तो कहीं-कहीं स्थिति सामान्य
जमशेदपुर में भाजपा के बंद का मिला-जुला असर, कुछ बाजारों में दुकानें बंद तो कहीं-कहीं स्थिति सामान्य

जमशेदपुर। विधान सभा घेराव के दौरान रांची में छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा आज बुलाए गए झारखंड बंद का जमशेदपुर में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है।

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बंद का समर्थन

शहर के कई प्रमुख बाजारों और इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के आह्वान पर दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर दुकानें सामान्य रूप से खुली हैं। सड़कों पर आवाजाही सामान्य है। बसें चल रहीं हैं। निजी वाहनों पर कोई असर नहीं है। एनएच पर भी यातायात सामान्य है।

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भाजपा का प्रयास

भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से बंद को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों में सड़क पर उतारा गया था। कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों और व्यवसायियों से बंद का समर्थन करने की अपील की। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने घूम-घूमकर दुकानों को बंद कराया।

ज़रूरी सेवाएँ

जमशेदपुर में बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। अस्पताल, एंबुलेंस, दवा जैसी जरूरी सेवाओं को सामान्य रूप से संचालित रखने की अपील की गई थी।

प्रशासन की तैयारी

बंद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में 73 मजिस्ट्रेट और छह सौ से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। भाजपा ने बंद को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सफल बनाने की अपील की थी.

सामान्य प्रश्न

झारखंड बंद का मुख्य कारण क्या था?
विधान सभा घेराव के दौरान रांची में छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा झारखंड बंद बुलाया गया था।
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