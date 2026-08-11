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सोनुवा में भाजपाई ने की सड़क जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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सोनुवा में झारखंड बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एनएच 320डी को जाम कर दिया। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस कारण सोनुवा के बाजार बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। सड़क जाम के बाद बाजार खोले गये।

सोनुवा में भाजपाई ने की सड़क जाम
सोनुवा में भाजपाई ने की सड़क जाम

सोनुवा। रांची में छात्र आंदोलन के तहत विधानसभा मार्च के दौरान हुई पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाई गयी झारखंड बंद का असर सोनुवा में भी देखा गया। मंगलवार सुबह आठ बजे पूर्व विधायक सह भाजपा के चक्रधरपुर जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोनुवा बाजार में एनएच 320डी को जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य के हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। भाजपा के बंद के कारण सुबह सोनुवा से खुलने वाली बस व अन्य यात्रीवाही वाहन नहीं चले। बाजार बंद रहे। हालांकि सुबह ग्यारह बजे भाजपा के द्वारा सड़क जाम हटा दिया गया।

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जिसके बाद बाजार भी खुल गये व सड़कों पर वाहनों की आवागमन चालु हुआ। मौके पर जिला मंत्री अमरेश प्रधान, प्रखंड अध्यक्ष नितिश महतो, केदारनाथ नायक, अंजत प्रधान, गोपाल कर समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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