विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक
झारखंड में छात्र संगठनों द्वारा विधानसभा घेराव की तैयारी को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती है। नई विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे विरोध-प्रदर्शन को रोका गया है। प्रशासन ने छात्रों से संयम बरतने और कानूनी तरीके से अपनी मांगें रखने की अपील की है।
रांची, विशेष संवाददाता। छात्र संगठनों द्वारा सोमवार को झारखंड विधानसभा घेराव को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा व विधि-व्यवस्था पर विशेष रूप से सतर्क है। रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र से हाईकोर्ट परिसर को बाहर रखा गया है। प्रशासन के अनुसार, धारा 163 लागू होने से तय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध-प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि जैसी गतिविधि प्रतिबंधित रहेंगी, जो विधि-व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। प्रशासन ने मांगों को शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीके से रखने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि आक्रामक या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसी गतिविधियों में पाए जाने पर संबंधित लोगों पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने विशेष रूप से छात्रों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए संयम बरतें।
प्रशासन की अपील
अपील में कहा गया है कि किसी भी कानूनी कार्रवाई का असर संबंधित व्यक्ति के शैक्षणिक और रोजगार संबंधी भविष्य पर पड़ सकता है। वर्तमान समय में सरकारी और कई निजी नौकरियों में पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया होती है। ऐसे में किसी आपराधिक या नकारात्मक रिकॉर्ड के कारण भविष्य में नौकरी हासिल करने में परेशानी हो सकती है। इसका असर सरकारी नौकरी के साथ-साथ निजी कंपनियों में नौकरी या ठेके हासिल करने पर भी पड़ सकता है।
शांतिपूर्ण समाधान की अपील
प्रशासन ने छात्रों से कहा है कि यदि किसी छात्र या संगठन को किसी विषय को लेकर शिकायत या समस्या है, तो उसके समाधान के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी माध्यम अपनाया जाना चाहिए। प्रशासन ने छात्रों से राष्ट्र और राज्य के भविष्य के कर्णधार के रूप में जिम्मेदारी का परिचय देने की अपील की है।
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