विधानसभा में प्रदीप यादव के सवाल पर सरकार का जवाब, जोलहा हिंदू जाति को सूची में शामिल करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में गोड्डा विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न पूछे, जिनका राज्य सरकार ने जवाब दिया। राज्य सरकार ने बताया कि जोलहा हिंदू जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जा रहा है और प्रोबेशन सेवा के वेतनमान पर भी सवाल उठाए गए।

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में गोड्डा विधायक प्रदीप यादव द्वारा पूछे गए अल्पसूचित प्रश्नों के जवाब में राज्य सरकार ने प्रोबेशन सेवा के वेतनमान, पद सृजन तथा विभिन्न जातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। 10 अगस्त को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या-09 और 10 के जवाब में सरकार ने बताया कि जोलहा हिंदू जाति को राज्य की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में शामिल करने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। विधायक प्रदीप यादव ने सवाल किया था कि तांती, ततवा, मंडल एवं जोलहा हिंदू जातियों को राज्य सरकार द्वारा अभी तक किसी भी जाति श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा सका है या नहीं। इसके जवाब में सरकार ने इसे अंशतः स्वीकारात्मक बताया। सरकार के अनुसार तांती (ततवा) जाति राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-33 पर सूचीबद्ध है। वहीं मंडल जाति को क्रमांक-122 पर सूचीबद्ध सूढ़ी जाति के प्रकोष्ठ में शामिल बताया गया है। इसमें सूढ़ी, सूड़ी, सूंडी, सूंडी चासा, शुन्डीक वैश, शौन्डीक, सुमंडल और मंडल को शामिल किया गया है। हालांकि, जोलहा हिंदू जाति राज्य की किसी भी जाति सूची में अभी तक सूचीबद्ध नहीं है。

---जोलहा हिंदू जाति को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जारी: विधायक के दूसरे सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की ओर से इस संबंध में पूर्व में अनुशंसा की गई है। आयोग के पत्रांक-271, दिनांक 22 जून 2026 के अनुसार आयोग की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि धुनिया, जोल्हा और नदाफ (हिंदू) जाति को झारखंड के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में नए क्रमांक पर शामिल किया जाए।

---प्रोबेशन सेवा के वेतनमान पर भी सवाल: सरकार ने स्पष्ट किया कि इन जातियों को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने की कार्रवाई फिलहाल प्रक्रियाधीन है। इससे संबंधित जवाब कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से विधानसभा को भेजा गया है।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-10 में विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड प्रोबेशन सेवा के वेतनमान संशोधन एवं प्रोन्नति के लिए पद सोपानों के निर्माण को लेकर सवाल उठाया। सरकार ने स्वीकार किया कि विभाग को बिहार सरकार से इस संबंध में वांछित प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है।

वहीं प्रोबेशन पदाधिकारियों के मूल कोटि के ग्रेड पे-4800 में आवश्यक सुधार को लेकर पूछे गए सवाल पर सरकार ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे शांति भूषण एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य मामले में 24 नवंबर 2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादीगण की ओर से अब तक वित्त विभाग में नया संयुक्त अभ्यावेदन नहीं दिया गया है। सरकार ने कहा कि वादीगण द्वारा नया संयुक्त अभ्यावेदन दिए जाने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी。