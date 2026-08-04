मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष मानसून सत्र की बनाएगा रणनीति
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र छह अगस्त से शुरू होने जा रहा है। बैठक में सत्तापक्ष की रणनीतियों पर चर्चा होगी, विशेषकर विपक्ष के हमलों का सामना करने की योजना। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो द्वारा सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जाएगी। विपक्ष जेपीएससी मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड विधानसभा के छह अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर बुधवार को सत्ता पक्ष और विधानसभा सचिवालय दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एटीआई में सत्ता पक्ष की बैठक में मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में विपक्ष के संभावित हमलों, विशेषकर 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के मुद्दे पर सरकार को घेरने के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी। साथ ही सभी मंत्रियों और विधायकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर भी जोर दिया जाएगा।
बैठक में सर्वदलीय सहयोग
दूसरी ओर, विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बुधवार को सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में सभी दलों से संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने में सहयोग का आग्रह किया जाएगा। अध्यक्ष का प्रयास रहेगा कि सत्र के दौरान जनहित के अधिक से अधिक प्रश्नों पर चर्चा हो और जरूरी विधायी कार्य समय पर संपन्न हो सकें।
विपक्ष की रणनीति
उधर, विपक्ष भी जेपीएससी मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को बैठक कर सकता है। भाजपा इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को प्रमुखता से उठाने की रणनीति बना रही है। ऐसे में छह अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।
प्रश्नोत्तरी
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें