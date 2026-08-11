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प्रोबेशन सेवा के सुधार का मिला आश्वासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड प्रोबेशन सेवा के सुधार का मुद्दा उठाया। उन्होंने वेतनमान और अन्य सुधारों की जानकारी मांगी, जिसके बाद सरकार ने मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रोबेशन पदाधिकारियों का संगठन इस आश्वासन का स्वागत कर रहा है।

प्रोबेशन सेवा के सुधार का मिला आश्वासन

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को विधायक प्रदीप यादव की ओर से झारखंड प्रोबेशन सेवा के सुधार का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने प्रोबेशन सेवा के वेतनमान, पदसोपान व अन्य सेवा-सुधार से संबंधित विषयों पर सरकार से अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से जानकारी मांगी। इस पर सरकार की ओर से लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने का पुनः आश्वासन दिया गया। इसका प्रोबेशन पदाधिकारियों के संगठन ने स्वागत किया है। प्रोबेशन पदाधिकारी लोक सेवक होते हैं, राज्य सरकार द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त होकर राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं l झारखंड में प्रोबेशन सेवा के गठन के समय से ही इसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। सेवा के वेतनमान, पदसोपान और अन्य सुविधाओं से जुड़ी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में प्रोबेशन सेवा को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जबकि झारखंड में अभी भी इस सेवा को पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं。

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प्रोबेशन सेवा की जमीनी स्थिति

प्रोबेशन सेवा की जमीनी स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है। प्रोबेशन कार्यालय में ऑपरेटर, लिपिक एवं अनुसेवक जैसे आवश्यक कर्मचारियों का अभाव है, जिसके कारण कार्यालय से जुड़े सभी कार्यों का दायित्व अकेले प्रोबेशन पदाधिकारी को ही संभालना पड़ता है। इससे विभागीय कार्यों के साथ-साथ कार्यालय संचालन का अतिरिक्त बोझ भी प्रोबेशन पदाधिकारियों पर पड़ रहा है। कार्यालय से जुड़े कार्यों के साथ-साथ उन्हें लगातार जेल, न्यायालय, थानों, गांवों और संबंधित क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना होता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रदीप यादव ने किस विषय पर सवाल उठाया?
प्रदीप यादव ने झारखंड प्रोबेशन सेवा के सुधार का मुद्दा उठाया।
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