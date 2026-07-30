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श्रेया उरांव को तीरंदाजी में मिला रजत पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में आयोजित सीबीएसई पूर्वी क्षेत्र तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की श्रेया उरांव ने 40 मीटर स्पर्धा में रजत और अनुष्का तिवारी ने कांस्य पदक जीता। इनकी सफलता ने खेल प्रेमियों एवं अभिभावकों को हर्षित किया और युवा तीरंदाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी।

श्रेया उरांव को तीरंदाजी में मिला रजत पदक

रांची। टूरियन वर्ल्ड स्कूल में 27 से 30 जुलाई तक आयोजित सीबीएसई पूर्वी क्षेत्र तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। गुमला की होनहार तीरंदाज श्रेया उरांव ने 40 मीटर दूरी स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। अनुष्का तिवारी ने कांस्य पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों, प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों ने हर्ष व्यक्त किया। उनकी सफलता युवा तीरंदाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया।

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