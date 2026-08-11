आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

रांची, वरीय संवाददाता। छह सूत्री मांगों के समर्थन में मंगलवार को झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने विधानसभा घेराव किया। प्रदर्शन में काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका शामिल हुईं। इस दौरान छह सूत्री मांग की गई और इस संबंध में मुख्यमंत्री सहित महिला बाल विकास मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में सेवानिवृत्ति लाभ व पेंशन देने, अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि करने, ग्रेच्युटी लागू करने, विभागीय प्रोन्नति देने, समय पर मानदेय व पोषाहार राशि का भुगतान करने, बीएलओ कार्य से मुक्त करने की मांग की गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीणा सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा के अलावा रेश्मा केरकेट्टा, संगिता देवी, कौशाल्या देवी, पुष्पा देवी, कावित्री नगेसिया, मार्शिला हेम्ब्रम, ग्रेसी भुईंया सहित कई लोग काफी संख्या में मौजूद थे।