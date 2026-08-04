कृषि अनुसंधान केंद्र, डेमोटांड एग्रो टूरिज्म के रूप में होगा विकसित : शिल्पी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य की कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हजारीबाग स्थित कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, डेमोटांड का दौरा कर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कृषि गतिविधियों, अनुसंधान परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में चल रहे नवाचारों की सराहना करते हुए इसे राज्य के कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण मॉडल बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा डेमोटांड कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र को एग्रो टूरिज्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की है, जहां कृषि, प्रकृति, अनुसंधान और पर्यटन का समन्वित अनुभव लोगों को प्राप्त हो।

इसके अंतर्गत प्री-फैब्रिकेटेड कॉटेज, आधुनिक प्रदर्शन इकाइयां, अनुभव आधारित कृषि पर्यटन, प्रशिक्षण केंद्र, उद्यान भ्रमण, जैविक खेती प्रदर्शन क्षेत्र तथा अन्य आकर्षक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे यह केंद्र किसानों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पर्यटकों के लिए समान रूप से प्रेरणादायी बन सके। उन्होंने कहा कि झारखंड की कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि नवाचार, वैज्ञानिक अनुसंधान, मूल्य संवर्धन और कृषि पर्यटन से जोड़कर किसानों के लिए आय के नए स्रोत विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य कृषि को आधुनिक, लाभकारी और रोजगारोन्मुख बनाते हुए झारखंड को कृषि नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है।निरीक्षण के दौरान मंत्री ने जानकारी दी कि झारखंड में पहली बार 20 एकड़ क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर चाय की खेती की गई है। इसके साथ ही उद्यान विभाग द्वारा कॉफी की खेती का भी पहली बार परीक्षण किया जा रहा है। प्रारंभिक परिणाम अत्यंत उत्साहजनक हैं। यदि परीक्षण पूरी तरह सफल रहता है तो राज्य के अनुकूल क्षेत्रों में इन फसलों का चरणबद्ध विस्तार किया जाएगा, जिससे किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ उच्च मूल्य वाली वैकल्पिक फसलों का भी लाभ मिल सके।