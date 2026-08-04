दिशुम गुरु को आंदोलनकारियों ने किया नमन
झारखंड के आंदोलनकारियों ने स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर प्रिंस होटल परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से आए आंदोलनकारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। झारखंड अलग राज्य के चिन्हित आंदोलनकारियों ने दिशुम गुरु, पद्म भूषण, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रिंस होटल परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में आंदोलनकारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। सभा में संरक्षक सुखदेव प्रसाद यादव, जिला सचिव राकेश मिश्रा, झमन महतो, अब्दुल्ला खान, अजय साहू, खलील अंसारी, निसार अहमद, धर्मेंद्र ठाकुर, दिनेश गुप्ता, गोपाल गुप्ता, मोहम्मद कौसर, दिनेश महतो सहित विभिन्न प्रखंडों से आए आंदोलनकारी उपस्थित रहे।
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