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झारंखड आंदोलनकारी मोर्चा ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल ने विधायक चंद्रदेव महतो से मिलकर अलग राज्य की मांग उठाई। आंदोलनकारियों की पीड़ा को समझने और मृतक परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। विधायक ने उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

झारंखड आंदोलनकारी मोर्चा ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को विधायक चंद्रदेव महतो से मिलाकर उनके मुद्दों को विधानसभा में उठाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल जगत महतो का कहना था कि सरकार को अलग राज्य के लिए लंबे समय तक संघर्ष करनेवाले आंदोलनकारियों की पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार 10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। विधायक महतो ने आंदोलनकारियों के मांगों को सरकार तक पहूंचाने का भरोसा प्रतिनिधिमंडल को दिया।

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