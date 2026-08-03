सत्ता के दबाव में लगाई जा रही शिबू सोरेन की प्रतिमा : बिरुली
चाईबासा में ईचा-खरकई बांध विरोधी संघ के अध्यक्ष वीरसिंह बिरुली ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम के बावजूद उन्हें 18 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया। बिरुली ने बताया कि सभी को एक रात में रिहा कर दिया गया और आगे संघर्ष जारी रखने का आश्वासन दिया।
चाईबासा, संवाददाता। पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद ईचा-खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान के अध्यक्ष वीरसिंह बिरुली ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला नेतृत्व और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों द्वारा शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने के बावजूद उन्हें और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में वीरसिंह बिरुली ने कहा कि पूर्वजों के सम्मान और आदिवासी समाज के अधिकारों को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शांतिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके बावजूद प्रशासन ने कथित तौर पर सत्ता पक्ष के दबाव में कार्रवाई करते हुए उन्हें समेत 18 लोगों को हिरासत में लिया।
उन्होंने बताया कि देर रात करीब 12 बजे सभी को रिहा कर दिया गया। वीरसिंह बिरुली ने कहा कि कोल्हान की धरती ने कभी अन्याय या तानाशाही को स्वीकार नहीं किया है और आगे भी समाज अपने स्वाभिमान एवं शहीदों के सम्मान की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में संघर्ष जारी रखेगा।
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