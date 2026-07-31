10वीं और 12वीं के मॉडल प्रश्न-पत्र की तैयारी शुरू

झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए दो दिवसीय मॉडल प्रश्न पत्र निर्माण शुरू कर दिया है। दुमका जिले में प्लस टू जिला स्कूल को इस कार्य के लिए केंद्र बनाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के नए पैटर्न और प्रश्नों के प्रकार से अवगत कराना है।

दुमका, प्रतिनिधि। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची (जैक) द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के बेहतर परीक्षा परिणाम हेतु दो दिवसीय मॉडल प्रश्न पत्र निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए दुमका जिले में प्लस टू जिला स्कूल दुमका को केंद्र बनाया गया है।

मॉडल प्रश्न पत्र निर्माण यहां जिले के विभिन्न विद्यालयों से विषयवार अनुभवी शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। शिक्षक विभिन्न विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने में जुटे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और अंक विभाजन से पहले ही अवगत कराना है ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें। मॉडल प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मॉडल प्रश्न पत्र निर्माण समिति के तत्वावधान में हुआ। समिति के संरक्षक उपायुक्त दुमका अभिजीत सिन्हा, अध्यक्ष उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, सचिव जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीत कुमार, जिला समन्वयक माध्यमिक संकाय काशीनाथ महतो एवं इंटरमीडिएट संकाय शिवाकांत त्रिपाठी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।

उपलब्धियाँ और लक्ष्य जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीत कुमार ने बताया कि विगत वर्ष इसी प्रयास के फलस्वरूप इस वर्ष 2026 की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में दुमका जिला ने राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इंटर कला में पहला, इंटर विज्ञान में आठवां और इंटर वाणिज्य में द्वितीय स्थान अर्जित कर जिले ने गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस वर्ष माध्यमिक एवं इंटर के अनुभवी विषय शिक्षकों की टीम प्रश्न पत्र निर्माण में जुटी है। लक्ष्य राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान प्राप्त करना है।