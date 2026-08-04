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वार्ता के बाद वित्तरहित मोर्चा ने जैक घेराव किया स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड एकेडमिक काउंसिल और वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बीच वार्ता के बाद जैक के घेराव कार्यक्रम को 31 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि 31 अगस्त तक उनकी 16 मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे 5 सितंबर को धरना देंगे।

वार्ता के बाद वित्तरहित मोर्चा ने जैक घेराव किया स्थगित

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकरियों और वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बीच वार्ता के बाद जैक के घेराव कार्यक्रम को 31 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मोर्चा ने स्प्षट किया है कि अगर 31 अगस्त तक 16 सूत्री मांगों पर वार्ता में दिए गए आश्वासन के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो पांच सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मोर्चा के हजारों शिक्षक और कर्मचारी लोक भवन के सामने अर्धनग्न धरना-प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। वार्ता में मोर्चा के प्रतिनिधियों ने जैक के पदाधिकारी से कहा कि जैक में वित्त पदाधिकारी, अकादमी अफसर और विशेष कार्य पदाधिकारी को 31 अगस्त तक नहीं हटाया गया तो मोर्चा पुण: जैक कार्यालय के घेराव का निर्णय ले लेगा।

मोर्चा ने जैक के पदाधिकारियों से पूछा कि क्या नियुक्ति के समय इन पदाधिकारियों के पास अधिनियम के अनुसार अर्हता थी। जैक के पदाधिकारियों ने कहा कि उस समय अर्हता नहीं थी, तो मोर्चा ने कहा कि जब अर्हता ही नहीं था तो इन पदाधिकारी को अभी तक क्यों रखा गया है और क्यों वेतन दिया जा रहा है? जैक के पदाधिकारियों ने कहा कि इस पर कार्रवाई हो रही है। बैठक में जैक सचिव सच्चिदानंद द्विवेंदु तिग्गा, जैक संयुक्त सचिव, आईटी प्रभारी और मोर्चा की ओर से रघुनाथ सिंह, फजलुल कदीर अहमद, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, अरविंद सिंह, चंदेश्वर पाठक, अली अल-अराफात, गणेश महतो, डॉ देवनाथ सिंह, मनीष कुमार, नरोत्तम सिंह, संजय कुमार शामिल थे।

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