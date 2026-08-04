मराठा कालीन रघुनाथ राव महल का संरक्षण सौंदर्यीकरण का होगा काम

झांसी। मराठा कालीन राघुनाथ राव महल का संरंक्षण और सौन्दर्यीकरण का कार्य होगा। इसे हेिरटेज पर्यटन के रूप में तैयार िकया जा रहा है। राजवंश से जुड़े कई िकस्सों को संजोए महल का धरोहर के रूप में संरंक्षण भी होगा और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उपेक्षित पड़े ऐतिहासिक स्थलों का पुनरुद्धार कर हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में झांसी शहर स्थित मराठा कालीन रघुनाथ राव महल के संरक्षण, पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण की योजना तैयार की जा रही है। इस कदम का मकसद है कि झांसी शहर में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए।उन्नीसवीं

सदी में निर्मित रघुनाथ राव महल का मुख्य द्वार दो मंजिला है, जिसकी मेहराबें सादी हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर गोल मेहराब वाले लघु द्वार बनाकर इसे भव्य एवं सुंदर बनाया गया है। भीतर प्रवेश करने पर विशाल प्रांगण के पिछले बाएं हिस्से में अस्तबल का अवशेष भवन दिखाई देता है। पिछले हिस्से में बने आवासीय भवन की सुंदरता अभी भी देखने लायक है। इस महल को झांसी में मराठा कालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण माना जाता है।महल के एक हिस्से को पार्क के रूप में विकसित कर उसका सौंदर्यीकरण किया गया है और यहां काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। अब महल के मुख्य भवन को संरक्षित करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर विशेषज्ञ आर्किटेक्ट ने इस स्थल का निरीक्षण करने के बाद इसके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजना तैयार की है। इसके सौंदर्यीकरण के साथ ही यहां कैफेटेरिया, लाइब्रेरी जैसी अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। झांसी के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी डी के शर्मा ने बताया कि विशेषज्ञों ने प्रस्तावित योजना का प्रस्तुतीकरण किया है। जिलाधिकारी की ओर से उसमें कुछ सुझाव प्रदान किए गए हैं। योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसे फाइनल कर शासन को भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी के बाद पुनरुद्धार का काम शुरू हो जाएगा। इससे झांसी में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी।