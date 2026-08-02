संजय सिंह हत्याकांड का 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार

झांसी, संवाददाता। मेड किचन रेस्टोरेंट में 23 जुलाई को हुए चर्चित संजय सिंह हत्याकांड में झांसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नवाबाद थाना पुलिस और स्वॉट टीम ने 25 हजार रुपये के इनामी मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जीत यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर फायरिंग करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की थार बरामद हुई है। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है। गांव हैवतपुरा निवासी रामदेवी प्रधान हैं। उनका बेटा संजय सिंह झांसी में नंदनपुरा इलाके में रहकर प्रोपर्टी का कारोबार करता था।

23 जुलाई को वह दोस्तों के साथ मेड किचन रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। तभी उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। मृतक के भाई संदीप सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज पुलिस ने पहले ही शूटर समेत चार को गिरफ्तार कर लिया था। इसी कड़ी में शनिवार की आधी रात के बाद थाना प्रभारी नबाबाद व स्वॉट टीम मुखबिर की सटीक सूचना पर भगवंतपुरा के कच्चे रास्ते में पर पहुंची। जहां छिपे आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। सीओ सिटी रामवीर सिंह ने बताया कि जवाबी कार्रवाई हत्याकांड का आरोपी जितेंद्र उर्फ जीत यादव पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि यह आरोपी 23 जुलाई को मैड किचन रेस्टोरेंट में हुई संजय सिंह की हत्या के मामले में वांछित था और उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई थी और सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलाया गया। गिरफ्तार आरोपी के इकब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, तीन चेक प्रपत्र और बिना नंबर प्लेट की थार गाड़ी बरामद हुई। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।