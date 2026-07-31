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जिला चिकित्सालय को एनक्यूएएस में मिली सफलता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी का जिला अस्पताल एनक्यूएएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल रहा है। यह प्रमाणन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा प्रदान किया गया है। अस्पताल ने 12 विभागों में उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा किया है, जिससे मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

जिला चिकित्सालय को एनक्यूएएस में मिली सफलता

झांसी। अस्पतालों में गुणवत्ताओं को पूरा करने के बाद एनक्यूएएस प्रमाण पत्र अस्पतालों को दिया जाता है। इसी क्रम में झांसी के जिला अस्पताल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अंतर्गत झांसी के जिला चिकित्सालय को क्वालिटी सर्टिफाइड घोषित किया गया। यह प्रमाणन मई 2026 में राष्ट्रीय स्तर की बा‘ मूल्यांकन टीम द्वारा किए गए विस्तृत निरीक्षण के आधार पर प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि के साथ यह प्रमाणित हुआ है कि जिला चिकित्सालय झांसी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित गुणवत्ता, सुरक्षा एवं मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों पर खरा उतरता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन के 12 विभागों फार्मेसी, ओपीडी, ब्लड बैंक, पुरुष वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, आईसीयू, एडमिनिस्ट्रेशन, रेडियोलॉजी, इमरजेंसी, ऑक्सिलरी सर्विसेज, आईपीडी, पीडियाट्रिक ओपीडी का का परीक्षण किया गया।

गुणवत्ता मानकों की पूर्ति में योगदान

राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों की पूर्ति करने में जिला क्वालिटी कंसल्टेंट डॉ मनीष खरे, डॉ एन.के. जैन तथा डॉ नंदलाल का विशेष योगदान रहा। इन्होंने गुणवत्ता मानकों के अनुरूप दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण, गैप एनालिसिस, सुधारात्मक कार्यवाहियों तथा आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रभावी संचालन किया। सभी 12 विभागों के नोडल अधिकारियों, चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारियों एवं समस्त कर्मचारियों ने अपने-अपने विभागों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए समर्पित भाव से कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप यह सफलता प्राप्त हुई।

रोगियों के लिए विश्वास और संतोष

राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन आम नागरिकों के लिए विश्वास और संतोष का विषय है। इसका अर्थ है कि जिस अस्पताल में वे उपचार प्राप्त करने जा रहे हैं, वह रोगी सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण, दवा प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं, मानव संसाधन, अभिलेख प्रबंधन, स्वच्छता तथा मरीज-केंद्रित सेवाओं सहित राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन करता है। इससे मरीजों को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी।

टीमवर्क और गुणवत्ता की प्रतिबद्धता

इंसेट

यह उपलब्धि टीमवर्क, अनुशासन, सतत मॉनिटरिंग और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता केवल प्रमाणपत्र प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक मरीज को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं प्रभावी उपचार उपलब्ध कराना इसका वास्तविक उद्देश्य है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झांसी के जिला अस्पताल को कब क्वालिटी सर्टिफाइड घोषित किया गया?
झांसी के जिला अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अंतर्गत क्वालिटी सर्टिफाइड घोषित किया गया। यह प्रमाणन मई 2026 में किया गया।
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