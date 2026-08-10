झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस
महेशपुर में झामुमो प्रखंड समिति एवं महिला मोर्चा द्वारा विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अब्दुल अदूद ने की और उपासना मरांडी मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम में आदिवासी पारंपरिक नृत्य और संगीत ने उत्साह बढ़ाया और आदिवासी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की।
महेशपुर। झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल अदूद के नेतृत्व में रविवार को झामुमो प्रखंड समिति एवं झामुमो महिला मोर्चा प्रखंड समिति द्वारा विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन झामुमो युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बाबुधन मुर्मू उर्फ डॉन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य उपासना मरांडी उपस्थित रहीं। वहीं एसडीपीओ विजय कुमार एवं थाना प्रभारी रवि शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के महान आदिवासी क्रांतिकारियों सिदो-कान्हू, तिलका मांझी एवं दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं उन्हें नमन कर की गई।
आदिवासी समाज का सम्मान
तत्पश्चात झामुमो महिला मोर्चा की पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि उपासना मरांडी, एसडीपीओ विजय कुमार, थाना प्रभारी रवि शर्मा एवं मंच पर मौजूद सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ, माला एवं आदिवासी पारंपरिक परिधान (पंची-पाड़हाट ) भेंट कर सम्मानित किया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी भाई-बहनों ने ढोल, नगाड़ा और मांदर की थाप पर सोहराय, दोंग एवं लागड़े नृत्य प्रस्तुत कर अपनी खुशी का इजहार किया। पारंपरिक नृत्य और संगीत से पूरा झामुमो प्रखंड परिसर उत्साह और उमंग से भर गया। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की आकर्षक झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में काफी संख्या में आदिवासी महिला व पुरूष झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे.
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