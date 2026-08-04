नारी शक्ति जदयू का आधार स्तंभ रही है : उमेश कुशवाहा

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि नारी शक्ति हमलोगों की पार्टी का आधार स्तम्भ रही है। नीतीश कुमार को सूबे की महिलाओं ने हमेशा अटूट स्नेह और समर्थन दिया है। महिला प्रकोष्ठ का विस्तार बूथ स्तर तक करना है तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाना है। जदयू प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की बैठक को वह संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शिवरानी देवी प्रजापति तथा संचालन दक्षिण बिहार की प्रभारी सुप्रिया रानी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने बीते 20 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं को न्याय, सम्मान और गरिमा दिलाने तथा उनकी उम्मीदों को नई उड़ान देने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, उसका दूसरा उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलता।