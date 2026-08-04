नारी शक्ति जदयू का आधार स्तंभ रही है : उमेश कुशवाहा
जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि नारी शक्ति पार्टी का आधार स्तम्भ है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के हक और सम्मान के लिए लगातार कार्य किया है। पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि महिला संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा।
जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि नारी शक्ति हमलोगों की पार्टी का आधार स्तम्भ रही है। नीतीश कुमार को सूबे की महिलाओं ने हमेशा अटूट स्नेह और समर्थन दिया है। महिला प्रकोष्ठ का विस्तार बूथ स्तर तक करना है तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाना है। जदयू प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की बैठक को वह संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शिवरानी देवी प्रजापति तथा संचालन दक्षिण बिहार की प्रभारी सुप्रिया रानी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने बीते 20 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं को न्याय, सम्मान और गरिमा दिलाने तथा उनकी उम्मीदों को नई उड़ान देने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, उसका दूसरा उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलता।
बैठक में मुख्य रूप से उत्तर बिहार की प्रभारी खुशबू रानी, प्रदेश महासचिव अंजुम आरा समेत शंभू कुशवाहा, श्वेता विश्वास, अप्सरा मिश्रा, प्रमिला प्रजापति, कंचन गुप्ता और अफरोजा खातून आदि उपस्थित थीं।
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