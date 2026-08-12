Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार समाधान निकाले : श्रीवास्तव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

जमशेदपुर के जदयू जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों की आवाज को दबाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सरकार को उनके जायज मांगों का समाधान संवाद के जरिए करना चाहिए।

छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार समाधान निकाले : श्रीवास्तव

जमशेदपुर। जदयू पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र-युवाओं की आवाज को बल प्रयोग कर दबाना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए उचित नहीं है। सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए और उनकी जायज मांगों का समाधान संवाद के माध्यम से करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:छात्रहित की आवाज दबाने से नहीं रुकेगा आंदोलन
ये भी पढ़ें:झारखंड में छात्रों पर पुलिस द्वारा किये लाठी चार्ज की निंदा
ये भी पढ़ें:लाठी चार्ज के विरोध में दिशा छात्र संगठन का प्रदर्शन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News JDU
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।