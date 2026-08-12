छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार समाधान निकाले : श्रीवास्तव
जमशेदपुर के जदयू जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों की आवाज को दबाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सरकार को उनके जायज मांगों का समाधान संवाद के जरिए करना चाहिए।
जमशेदपुर। जदयू पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र-युवाओं की आवाज को बल प्रयोग कर दबाना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए उचित नहीं है। सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए और उनकी जायज मांगों का समाधान संवाद के माध्यम से करना चाहिए।
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